Сбербанк займется реализацией программы промышленной ипотеки. Об этом рассказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгений Елисеев в ходе IC – Конференции «Промышленная ипотека: время новых возможностей», которая прошла в Москве 19 октября.

В конференции приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Председателя Правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, учредитель Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин, а также другие представители власти, банковского сектора и бизнеса.

- Мы заинтересованы в развитии данной программы и уверены в успешности ее реализации, так как программа направлена на решение задач импортозамещения и поддержки экономики. Кроме того, программа промышленной ипотеки очень хорошо вписывается в линейку продуктов Сбербанка для малого бизнеса, - отметил Евгений Елисеев.

На федеральном уровне промышленная ипотека запущена в сентябре этого года. На текущий момент ее ключевые показатели определяют, что льготный кредит на приобретение готовых производственных помещений выдается промышленному предприятию на 7 лет при максимальной сумме займа в 500 млн рублей. При этом ставка по кредитам для инновационных технологических компаний составляет 3%, а для других заемщиков – 5%.

Между тем, власти уверены, что это лишь начало, и инструмент будет трансформироваться. Например, на данном этапе промышленная ипотека может быть получена только на приобретение помещений с полностью готовой инфраструктурой и не распространяется на строящиеся объекты или же здания, нуждающиеся в капремонте, модернизации или реконструкции. Эти условия, а также другие параметры льготного кредита, по мнению специалистов, требуют расширения программы, что в итоге позволит сделать инструмент более гибким и доступным.