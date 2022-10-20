Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 октября 2022 11:08

В центре Рязани разрыли асфальт, уложенный всего два месяца назад

Испорченное дорожное покрытие засняли на перекрестке улиц Циолковского и Новой
Источник:kp.ru
На улице Циолковского разрыли недавно уложенный асфальт.

На улице Циолковского разрыли недавно уложенный асфальт.

Уложенный несколько месяцев назад новый асфальт на улице Циолковского в Рязани разрыли рабочие. Испорченное дорожное покрытие в четверг, 20 октября, засняли горожане и выложили видео в соцсеть.

- Сегодня побит рекорд по скорости раскапывания дорог. Улица Циолковского, перекресток с Новой (улицей – Ред.) дорога продержалась меньше месяца, уже копают, - написал автор видео.

На кадрах видно, что часть асфальта в центре перекрестка двух улиц уже сняли, и ведутся работы на участке дороги ближе к обочине. Рязанец также пошутил, что причиной такого оперативного разрушения дорожного полотна, видимо, стала «ценность клада, который разыскивают наши городские службы».

Отметим, что асфальтовое покрытие на улице Циолковского уложили летом 2022 года. Позже мэрия Рязани объяснила, для чего рабочие испортили проезжую часть.

Случай в центре Рязани – не первый в городе. В середине августа коммунальщики раскопали свежеуложенный асфальт на улице Новоселов. Глава администрации Елена Сорокина тогда назвала произошедшее «вопиющим случаем» и объявила взыскание подчиненным (подробнее).