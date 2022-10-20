Рязанский Россельхознадзор присвоил хозяйству высокую категорию риска из-за пестицидов

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям присвоил чрезвычайно высокую категорию риска ООО «Агро-С». Хозяйство применяло пестициды 1 и 2 класса опасности для человека и при этом допустило нарушения в сфере обращения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

«При проведении профилактического визита были выявлены небольшие нарушения. В частности, организация не фиксирует в специальном журнале количество, объем, способы, место применения пестицидов и агрохимикатов, данный журнал в организации отсутствует», - сообщили в Россельхознадзоре.

Также юрлицо обязано было предоставлять сведения об обращении указанных веществ во ФГИС «Сатурн», но не делало этого. Представители надзорного органа провели с руководством «Агро-С» профилактическую беседу и дали свои рекомендации.

«Вместе с тем, на основании применения данной организацией в своей деятельности пестицидов 1 и 2 класса опасности для человека, в соответствии с санитарными нормами и правилами, организации присвоена чрезвычайно высокая категория риска», - отмечается в релизе.

Сельскохозяйственное предприятие с наименованием ООО «АГРО-С» ведет свою деятельность в Сапожковском районе, занимается выращиванием, хранением и реализацией пшеницы, ячменя, гороха, сои, рапса, льна и подсолнечника.