В Рязани возбудили 14 уголовных дел после рейдов по мигрантам

В ходе рейдов по соблюдению миграционного законодательства в Рязани полиция выявила 290 нарушений и возбудила 14 уголовных дел.

14 уголовных дел возбудила полиция после рейдов по соблюдению миграционного законодательства в Рязани. По результатам мероприятий, которые проводились с 10 по 17 октября, выявлено почти 300 нарушений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рейды проводились полицейскими при поддержке региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Из 290 нарушений 160 касались правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 130 - порядка осуществления трудовой деятельности. К административной привлечены 290 граждан других государств.

В 46 случаях суды приняли решения о выдворении нарушителей за пределы РФ, в том числе девять решений — с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

«Фактически выдворено за пределы РФ 2 иностранных гражданина. Депортировано 4 иностранца», - говорится в релизе.

Из 14 уголовных дел 13 возбуждены против россиян за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет. Также к уголовной ответственности привлекут гражданина Таджикистана, предъявившего поддельную миграционную карту.

Также УМВД сообщает, что двух иностранцев в ходе рейдов уличили в сбыте запрещенных веществ в составе ОПГ. Обнаружено и изъято более 6 граммов синтетических наркотиков.