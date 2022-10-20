В Рязоблдуме обсудили вопросы управления государственным имуществом.

19 октября в ходе Правительственного часа в Рязанской областной Думе с докладом выступил и.о. министра имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров. Тема была обозначена как «Управление государственным имуществом Рязанской области и эффективность его использования».

Михаил Майоров проинформировал депутатов о работе министерства по всем основным направлениям, включая, помимо имущественных вопросов, земельные отношения, регулирование контрактной системы в сфере закупок, а также государственную кадастровую оценку.

Многих депутатов, задававших вопросы и.о. министра, интересовали особенности государственной кадастровой оценки в связи с поступающими от жителей Рязанской области обращениями — в основном, о завышенной кадастровой стоимости земельных участков. Михаил Майоров рассказал о порядке оспаривания кадастровой стоимости и пояснил, с чем могут быть связаны те или иные неточности.

Отвечая на вопрос Виктора Малюгина, и.о. министра рассказал о неиспользуемых объектах недвижимости и планах по их дальнейшей эксплуатации. Татьяна Баринова получила от Михаила Майорова пояснения относительно льготной аренды помещений социально ориентированными НКО.

Пожелания и предложения депутатов профильный комитет Рязоблдумы обобщит в проекте постановления, который будет рассмотрен на одном из следующих заседаний.