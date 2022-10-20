ДТП с машруткой и грузовиком создало пробку на Московском шоссе

20 октября на Московском шоссе в Рязани, напротив Дворца торжеств, столкнулись грузовик ГАЗ и маршрутное такси №41. Фото: vk.com/ntrzn

20 октября на Московском шоссе в Рязани, напротив Дворца торжеств, столкнулись грузовик ГАЗ и маршрутное такси №41. Фотография с места ДТП размещена в группе «Новости Рязани».

Оба транспортных средства, двигались по направлению к центру города. Столкновение произошло перед светофором на перекрестке с улицей Коломенской и дорогой в микрорайон Приокский.

На некоторое время после ДТП на указанном направлении Московского шоссе образовалась пробка примерно до улицы Юбилейной и на самой улице Юбилейной.