Холодную воду 20 октября выключили в центре Рязани, Горроще и поселке Никуличи

В четверг без холодной воды остались 10 улиц Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 20 октября, в Рязани отключили холодную воду на 10 улицах. Ремонтные работы на коммуникациях специалисты МУП «Водоканал» будут вести в центре города, микрорайоне Горроща и поселке Никуличи, сообщает сайт муниципального предприятия.

В центре Рязани без холодной воды остались несколько домов на улицах Есенина, Колхозной, Маяковского, Горького и проезде Машиностроителей. В Горроще отключение затронет улицы Дзержинского, Пушкина, Стройкова и Татарскую. А в Никуличах придется потерпеть жителям домов по улице Пронской.

Включать холодную воду по указанным адресам будут в разное время. Но в целом, завершение работ начнется с 13.00 часов.

Адреса, по которым временно приостановят подачу холодной воды 20 октября:

с 09.00 до 13.00:

- улица Есенина, дома 57 – Школа №43, 59/12, 61/13;

- улица Колхозная, дома 1/3, 2, 3, 4, 5, 2А;

- улица Маяковского, дома 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 8/1, 9;

- проезд Машиностроителей, дома 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8;

- улица Горького, дом 1;

с 9.30 до 16.00 часов:

- улица Пронская, дома 100, 102, 104, 104а, 45, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74 а, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88 а, 88, 90, 92, 94, 96, 98;

с 9.30 до 17.00:

- улица Дзержинского, дома 62 корпус 1, 64, 68/70;

- улица Пушкина, дом 38;

- улица Стройкова, дома 1/64, 11, 4/62;

- улица Татарская, дома 14, 18, 20, 22, 33, 33а, 37;

- ЦТП на улице Дзержинского, дом 62а.

Техническую воду жителям будут подвозить с 10.30 к дому №22 по улице Татарской.