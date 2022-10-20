На трассе под Рязанью в ДТП попал рейсовый автобус

На трассе под Рязанью в ДТП попал автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером, 19 октября, в Рязанской области произошло ДТП. На автодороге Рязань – Ряжск – Александро-Невский в аварию попал рейсовый автобус. Об этом очевидцы сообщили в автомобильном паблике ПУВР.

Все произошло примерно на 14 – 15 километре трассы перед спуском к свинокомплексу в поселке Искра под Рязанью. Вторым участником аварии стал легковой автомобиль. О погибших или пострадавших ничего не сообщается.

Что стало причиной ДТП, выясняют сотрудники дорожной полиции. Официальная информация от областной Госавтоинспекции пока не поступала.