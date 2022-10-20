Малков провел первое заседание оперштаба после введения режима повышенной готовности

Губернатор Павел Малков высказался о введении режима повышенной готовности в Рязанской области.

В Рязанской области в соответствии с президентским указом №756 от 19 октября введен режим повышенной готовности. Официальный комментарий губернатора Павла Малкова по этому поводу опубликован в его соцсетях.

Как КП-Рязань сообщала ранее, первым делом региональные власти сформировали оперативный штаб. По словам Малкова, помимо членов правительства туда вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, администрации Рязани.

«Провели первое заседание штаба, установили основные приоритеты работы на ближайшее время», - проинформировал губернатор.

Указом, напомним, при введении режима повышенной готовности устанавливаются некоторые полномочия глав регионов, включая принятие решений об усилении охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, о введении особого режима работы стратегически важных объектов, об ограничении движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Губернатор дал понять, что сходу такие решения приниматься не будут.

«Подчеркну, что принимаемые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев: об ограничениях сейчас речь не идёт. Обстановка полностью контролируется», - заверил Павел Малков.