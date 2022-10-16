На каком этапе реконструкция ДШИ №5, сообщила администрация Рязани

Проектом предусмотрена реконструкция существующего 2-этажного здания школы с 3-этажной новой пристройкой.

Градоначальница Елена Сорокина посетила детскую школу искусств №5 в Рязани, где проходит реконструкция. Администрация города, рассказывая о визите главы, сообщила, на каком этапе находятся работы.

«Проектом предусмотрена реконструкция существующего 2-этажного здания школы с 3-этажной новой пристройкой. Их объединят, будет сделана единая многоскатная крыша», - говорится в релизе.

До начала работ ДШИ №5 посещали 517 человек. Капитальный ремонт позволит увеличить и количество учеников, и репетиционные площади. В частности, создается акустический зал. Комфортно сможет разместиться в здании художественное отделение, отмечают в мэрии.

Капитальный ремонт позволит увеличить и количество учеников, и репетиционные площади.

Исполнитель отчитался перед Сорокиной о выполнении следующих работ:

- у существующего здания усилены стены и фундамент;

- в вырытом котловане смонтированы фундаментные блоки, проведена их гидроизоляция и утепление;

- установлены плиты перекрытий, в подвале сделан пол;

- подведены сети водоснабжения, отопления, канализации.

По состоянию на 15 октября выполняются работы по подведению электричества, возведению кирпичных стен, устройству лестниц и окон.

«До конца года объект должен быть возведен под крышу. Фасад будут делать в следующем году», - добавили в пресс-службе администрации Рязани.