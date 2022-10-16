В ночь на 16 октября на улице Ленинского Комсомола в Рязани вспыхнул автомобиль.

В ночь на 16 октября на улице Ленинского Комсомола в Рязани вспыхнул автомобиль. Видео пожара появилось в группе «ДТП и ЧП Рязань». По словам очевидцев, припаркованную в одном из дворов машину подожгли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, информация о случившемся поступила в диспетчерскую службу в 3:55. Уже в 4:06, утверждают в ведомстве, пожар был ликвидирован.

«Выезжало 2 единицы техники 9 человек личного состава. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе регионального управления.