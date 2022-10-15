Днем 15 октября в Рязани из ТРЦ «Премьер» эвакуировали 500 человек.

Днем 15 октября в Рязани эвакуировали пятьсот человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники МЧС возгорания и задымления не обнаружили – вызов оказался ложным.

Специалисты выясняют, по какой причине сработало оборудование.

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