Днем 15 октября в Рязани из ТРЦ «Премьер» эвакуировали 500 человек.
Днем 15 октября в Рязани эвакуировали пятьсот человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
По данным ведомства, в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники МЧС возгорания и задымления не обнаружили – вызов оказался ложным.
Специалисты выясняют, по какой причине сработало оборудование.
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