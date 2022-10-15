Момент, как велосипедист на скорости сбил рязанку на Черновицкой, попал на видео.

Вечером 14 октября на улице Черновицкой произошло ДТП – велосипедист на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видео с видеорегистратора прислал в telegram-канал RU_CHP рязанский таксист.

Судя по кадрам, женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее налетел мужчина на велосипеде. Велосипедист сразу поднялся, а пешеход осталась лежать, к ней на помощь поспешили люди, которые ждали, видимо, разрешающего сигнала светофора.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.

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