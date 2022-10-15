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Происшествия15 октября 2022 11:59

Момент, как велосипедист на скорости сбил рязанку на Черновицкой, попал на видео

ДТП произошло вечером 14 октября
Источник:kp.ru
Момент, как велосипедист на скорости сбил рязанку на Черновицкой, попал на видео.

Момент, как велосипедист на скорости сбил рязанку на Черновицкой, попал на видео.

Вечером 14 октября на улице Черновицкой произошло ДТП – велосипедист на скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видео с видеорегистратора прислал в telegram-канал RU_CHP рязанский таксист.

Судя по кадрам, женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее налетел мужчина на велосипеде. Велосипедист сразу поднялся, а пешеход осталась лежать, к ней на помощь поспешили люди, которые ждали, видимо, разрешающего сигнала светофора.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.

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