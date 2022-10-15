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Происшествия15 октября 2022 9:59

В Рязани задержали водителя под наркотиками, выполнявшего странные маневры

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а права могут отобрать на срок до двух лет
Источник:kp.ru
Традиционное фото полицейского с задержанным.

Традиционное фото полицейского с задержанным.

Рано утром 15 октября на улице Северной (мкр Приокский) в Рязани полицейские задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает региональное УМВД.

Все произошло в пять утра, когда экипаж ППС остановил «Жигули» 15-й модели, машина совершала какие-то странные маневры на дороге.

Во время общения с 47-летним водителем полицейские заметили, что у мужчины расширены зрачки, а координация движений нарушена.

На место вызвали сотрудников ДПС, которые установили, что у водителя нет полиса ОСАГО, а стекла автомобиля слишком затонированы. Позже медосвидетельствование показало, что в организме мужчины находятся наркотические вещества.

В настоящее время нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а права могут отобрать на срок до двух лет.

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