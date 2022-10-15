На строительство детсада в Семчине власти заключили контракт

На строительство детсада в Семчине мэрия Рязани заключили контракт.

Мэрия Рязани заключила контракт на строительство детского сада в Семчине. Об этом 14 октября сообщила глава администрации Елена Сорокина. Чиновница посетовала, что этот вопрос долгое время не решался, так как нужно было для строительства много денег. Но все в итоге сдвинулось – и финансы нашли, и контракт заключили.

По словам Сорокиной, проект предусматривает возведение трехэтажного здания детского сада на 224 места с центральным отоплением. На территории сада организуют игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны.

«Люди волнуются за зеленую зону, расположенную неподалеку от стройплощадки. В сквере проходит теплотрасса, к которой подключат детский сад. Подрядчик заверил, что после всех работ восстановят и благоустройство», - сообщила мэр.

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