На Северной окружной в Рязани в ДТП Opel расколол бетонный блок

На Северной окружной дороге рязанец влетел в бетонный блок. Фото: Игорь Жданов | ПУВР

Утром 15 октября на Северной окружной дороге произошло ДТП. О происшествии сообщили в ПУВР.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и влетел на скорости в бетонный блок, возможно – просто зазевался.

В результате дорожного происшествия у машины отвалился бампер, повреждено колесо, а бетонный монолитный блок раскололся на две части.

«Из чего сделан этот блок, чтобы так расколоться пластиковым «опелем?»» - задался вопросом один из подписчиков. Но ему быстро ответили:

«Из того же, из чего делают Северную окружную дорогу».

Официальной информации о ДТП к настоящему времени не поступало.

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