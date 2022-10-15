Исправительный центр для осужденных открыли под Рязанью. Фото: министерство юстиции РФ.

14 октября в Рязанской области открыли исправительный центр для осужденных. Это уже четвертое подобное учреждение в регионе. Рассчитан центр на проживание 50 человек, которые будут работать на строительных объектах области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Исправительный центр в селе Льгово... Фото: министерство юстиции РФ.

«Создание таких учреждений помогает заключенным адаптироваться к дальнейшей нормальной жизни. Практика показывает, что этот подход существенно сокращает количество рецидивистов», - сказал Малков.

Для осужденных создали отличные условия.

Речь идет об исправительном центре в селе Льгово при колонии №7. Ранее КП-Рязань подробно рассказывало о строительстве этого объекта (читать подробнее). Кроме того, еще один исправительный центр может появиться в Касимовском районе. Там осужденные будут работать на объектах племенного завода.

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