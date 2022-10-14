Погожие осенние деньки ожидаются в Рязанской области 15-16 октября

В выходные в Рязанской области дождя не будет, а солнце - еще порадует. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Рязанской области дождя не будет, а солнце - еще порадует. Таков прогноз на 15-16 октября от регионального филиала Росгидромета.

Какого-то особенного тепла при этом ждать не стоит. Будет по-осеннему свежо, близко к климатической норме: в субботу -2…+3 ночью и +7…+12 днем, в воскресенье -2…+3 и +8…+13 соответственно.

«Ночью и утром местами туман», - говорится в прогнозе.

Ветер западный и юго-западный, 4-9 м/с.

В понедельник температура сильно не поменяется, но уже станет облачно с прояснениями и весьма вероятен дождь.