Неплательщик из Спасского района накопил 90 штрафов и задолжал более 180 тысяч рублей

Житель Спасского района оказался должен более 180 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Еще одного злостного неплательщика выявили сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами в Рязанской области. В этот раз им попался житель Спасского района, задолжавший более 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

Должника остановили на дороге в ходе очередного рейда. При проверке выяснилось, что мужчина имеет 90 неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, в общей сложности на 69 тысяч рублей, и исполнительный сбор – на 112 тысяч. Таким образом, суммарный долг неплательщика составляет 181 800 рублей.

Теперь в отношении водителя примут меры судебные приставы. Не исключено, что часть имущества должника арестуют. Профилактические мероприятия продолжатся.

Ранее полицейские и приставы выявили большой долг у жителя села Кирицы – более 230 тысяч рублей.