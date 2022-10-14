В Сараевском районе продолжается строительство ФОКа

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В р.п. Сараи продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сметная стоимость возведения объекта – 300 млн рублей.

Здание в настоящее время находится на стадии внутренней отделки. Параллельно строители занимаются монтажом сэндвич-панелей, вентиляционной системы, прокладкой внутренних и наружных инженерных коммуникаций, установкой оконных рам.

По словам начальника строительного участка Александра Тюрина, в общей сложности на объекте задействовано более 60 человек и порядка 10 единиц различной техники, 2 штукатурные станции и огромное количество современных электроинструментов.

Наряду с отделкой и монтажом рабочие приступают к благоустройству большой территории вокруг здания ФОКа.

«Темпы работы хорошие, график строительства соблюдается. Сдать объект планируем в конце декабря этого года», – сказал Александр Тюрин.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов заложено в народной программе «Единой России».

Одним из показателей ее реализации является уровень обеспеченности населения Рязанской области объектами спортивной инфраструктуры. К концу 2021 года он составил 58,6%. К 2024 году показатель должен составить 60,1%.

При его достижении основополагающую роль играет строительство спортивных сооружений. В текущем году за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Милославском, Сараевском и Скопинском районах. Продолжается строительство крытого футбольного манежа в городе Рязани.

Кроме этого, запланировано оснащение и ввод в эксплуатацию трех физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в р.п. Шилово, Рязани и Скопинском районе.