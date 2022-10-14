Из воинских частей вернулись 50 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области

Еще 50 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой из воинских частей.

Еще 50 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой из воинских частей. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ, который принимает обращения от родственников.

В числе тех, кто вернулся, многодетные отцы из города Касимова, поселка Шилово и Сапожковского района. Также это опекун 89-летней жительницы Шацка и ухаживающий за двумя инвалидами I группы 43-летний кораблинец.

Еще один человек, 30-летний житель Ряжска, возвращен как не служивший в армии. Были и те, кто не годен по состоянию здоровья, - 31-летний ухоловец с «многочисленными заболеваниями» и 38-летний касимовец с хроническим гепатитом C.

«С начала мобилизационной компании домой вернулись более 190 ошибочно мобилизованных земляков», - отмечают представители ОНФ.