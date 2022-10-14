Дом на улице Ломоносова власти Рязани признали аварийным и подлежащим сносу

Дом №20/2 на улице Ломоносова в Рязани признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление городская администрация официально опубликовала 12 октября.

«В связи с физическим износом в процессе эксплуатации», - поясняется причина в документе.

Снести указанный дом власти планируют в срок до 30 сентября 2034 года. Если это не сделают собственники помещений, то земля будет изъята в пользу муниципального образования.

В действующую программу переселения граждан из аварийного жилого фонда дом №20/2 пока не включен, как и два других подлежащих сносу на улице Ломоносова - №66 и №46/7.