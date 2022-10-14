Рязанские власти собираются расширить возможности применения материнского капитала.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рязанской области разработали единый критерий признания семьи многодетной при получении государственных услуг, социальных выплат и льгот. Об этом сообщил губернатор Павел Малков после встречи с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым.
«Соответствующий законопроект направили на рассмотрение в областную думу. Это позволит расширить число потенциальных пользователей льгот», - говорится в сообщении Малкова.
Кроме того, чиновники собираются исключить оценку уровня нуждаемости при предоставлении регионального материнского капитала. Этот законопроект тоже внесут в Рязанскую областную Думу.
Предлагают власти и расширить возможности применения маткапитала, в том числе путем «расширения практики бесплатного посещения объектов культуры многодетными семьями».
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