Рязанские власти собираются расширить возможности применения материнского капитала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанской области разработали единый критерий признания семьи многодетной при получении государственных услуг, социальных выплат и льгот. Об этом сообщил губернатор Павел Малков после встречи с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым.

«Соответствующий законопроект направили на рассмотрение в областную думу. Это позволит расширить число потенциальных пользователей льгот», - говорится в сообщении Малкова.

Кроме того, чиновники собираются исключить оценку уровня нуждаемости при предоставлении регионального материнского капитала. Этот законопроект тоже внесут в Рязанскую областную Думу.

Предлагают власти и расширить возможности применения маткапитала, в том числе путем «расширения практики бесплатного посещения объектов культуры многодетными семьями».

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