Оставила у парня телефон и пошла в полицию. В Сараях девушка попыталась отомстить любимому за ссору, но нарвалась на уголовное дело

Жительнице Сараев грозит уголовная ответственность за ложный донос на своего парня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительнице поселка Сараи в Рязанской области грозит уголовная ответственность за ложный донос на своего молодого человека. Девушка поссорилась с парнем и решила ему отомстить, сообщает «Пресса».

Для возмездия она выбрала весьма оригинальный способ – оставила в квартире у возлюбленного свой мобильный телефон и пошла в полицию, где написала заявление о краже. При этом добавила, что гаджет похитил не кто иной, как сам парень.

Сотрудники полиции начали расследование и очень скоро выяснили, что молодой человек никакой телефон не похищал. Позже и сама автор заявления призналась в том, что оговорила парня в качестве мести за недавнюю ссору. В отношении жительницы райцентра возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК России – Заведомо ложный донос.