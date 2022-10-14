Оставила у парня телефон и пошла в полицию. В Сараях девушка попыталась отомстить любимому за ссору, но нарвалась на уголовное дело

Жительнице Сараев грозит уголовная ответственность за ложный донос на своего парня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительнице поселка Сараи в Рязанской области грозит уголовная ответственность за ложный донос на своего молодого человека. Девушка поссорилась с парнем и решила ему отомстить, сообщает «Пресса».
Для возмездия она выбрала весьма оригинальный способ – оставила в квартире у возлюбленного свой мобильный телефон и пошла в полицию, где написала заявление о краже. При этом добавила, что гаджет похитил не кто иной, как сам парень.
Сотрудники полиции начали расследование и очень скоро выяснили, что молодой человек никакой телефон не похищал. Позже и сама автор заявления призналась в том, что оговорила парня в качестве мести за недавнюю ссору. В отношении жительницы райцентра возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК России – Заведомо ложный донос.