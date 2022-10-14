Очередное ДТП произошло в самом центре Рязани на площади Победы

Очередное ДТП произошло в самом центре Рязани на Первомайском шоссе
В пятницу, 14 октября, около 12:30 на Первомайском проспекте произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: внедорожник Toyota и отечественная Lada. Фото с места дорожного происшествия КП-Рязань прислал очевидец.
Судя по снимку, авария произошла возле дома №64 на стороне, по которой транспорт движется из центра города.
В результате ДТП машины получили механические повреждения.
По данным веб-сервиса «Яндекс.Пробки», на Первомайском проспекте затруднено движение от школы №13 до перекрестка с улицей Каширина.
Днем ранее массовое ДТП у ТД «Барс» спровоцировало по всему центру Рязани невиданную пробку (читать подробнее с фото).
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