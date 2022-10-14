На окраине Рязани может появиться очередной храм

На публичных слушаниях жители военного городка Дягилево выступили за строительство храма.

13 октября на публичных слушаниях по изменению Генерального плана Рязани жители военного городка Дягилево выступили за строительство храма. Как отметили в рязанской епархии, с инициативой о возведении храма выступили сами местные жители.

«Реализация проекта позволит создать в городке единое пространство, которое будет иметь духовное, культурно-просветительское и образовательное значение», - цитирует пресс-служба епархии людей.

Указывается, что есть уже школа искусств и спортивная школа, а около храма будущего храма предполагают построить здание просветительского центра с воскресной школой, а также детскую площадку.

«Фактически, участок продолжит парк Белякова, сформируется общая прогулочная территория, удобная для жителей всех возрастов», - говорится в сообщении.

Замначальника 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации по военно-политической работе полковник Александр Щербинин озвучил мнение военнослужащих, которые тоже поддерживают строительство храма.

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