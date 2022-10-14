Жительница Скопина попала в больницу после ДТП в Рязанской области

В Скопинском районе столкнулись Peugeot и KIA. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Жительницу Скопина госпитализировали в больницу после ДТП в Рязанской области. Дорожный инцидент произошел утром 13 октября в Скопинском районе, на 88 километре автомобильной дороги Рязань – Пронск – Скопин, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

По предварительной информации, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Peugeot, врезалась в кроссовер KIA Sorento, за рулем которого был 44-летний водитель. В итоге обе машины оказались в кювете, а Peugeot получил механические повреждения. Пострадавшую женщину-водителя французской легковушки с травмами увезли на скорой.

Водителя французской машины госпитализировали. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По какой причине произошло столкновение, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Ведется проверка. В целом, за сутки дорожная полиция зарегистрировала в Рязанской области три ДТП. Погибших в результате аварий нет, но пять человек пострадали.