ФАС легализовала спорные условия закупки на реконструкцию проезда Шабулина

Проезд Шабулина в Рязани реконструируют в 2023-2024 года за 674 млн рублей. Контракт заключен с АО «Рязаньавтодор».

Областное управление ФАС вынесло решение по жалобе на действия Дирекции дорог Рязанской области (ДДРО) при проведении закупки на реконструкцию проезда Шабулина. Фактически госорган легализовал выставленные заказчиком условия, которые, по мнению заявителя, «ограничивали количество участников закупки».

В частности, ООО «Лаборатория безопасности бизнеса» обращало внимание на сроки подготовки проектной документации. ДДРО требует с 20 октября по 5 декабря 2022 года разработать проект масштабной реконструкции, и провести его через госэкспертизу. Это всего 31 рабочий день.

ФАС указала, что максимальный срок госэкспертизы на региональном сокращен до 22 рабочих дней, и он «позволяет завершить процедуру раньше». О том, что это обстоятельство зависит не от исполнителя, а от третьей стороны, в решении не упоминается. Не оценил регулятор и возможность за теоретически оставшиеся 9 дней разработать такого рода проект, провести согласования с властями и получить технические условия от собственников сетей.

В итоге ФАС признала требования ДДРО законными с такими формулировками:

- закон о федеральной контрактной системе не ограничивает заказчика в определении сроков;

- отсутствие у заинтересованных лиц возможности выполнить работы в обозначенный заказчиком срок не свидетельствует об ограничении заказчиком числа участников торгов.

Интересно, что в уголовном деле бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова сжатый срок выполнения работ по установке игрового и спортивного оборудования в Лесопарке подается следствием и гособвинением как один из признаков вменяемой ему и двум другим фигурантам растраты.

Тем временем, контракт на реконструкцию проезда Шабулина заключен с АО «Рязаньавтодор» на сумму 674 352 963 рубля. При этом второй участник закупки, который в системе не указан, предложил меньшую стоимость.