Елена Сорокина призвала подрядчика ускорить строительство новой школы в Кальном

Фасад новой школы в Кальном будет готов в течение недели. Фото: vk.com/glavarzn.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина призвала подрядчика ускорить работы по строительству новой школы в микрорайоне Кальное. После очередного визита на объект в четверг, 13 октября, она отметила, что предстоит сделать очень много, а сроки контракта поджимают.

- Напомнила подрядчику про выполнение сроков контракта. Работы предстоит немало – нужно ускориться. Смены отделочников обещали максимально усилить, - написала Сорокина в своем аккаунте в соцсети.

В целом, строительство школы, по оценкам главы администрации, входит в финальную стадию. Технически сложные работы, связанные с ручьем Быстрец и переносом коммуникаций подрядчик уже выполнил. Завершается монтаж инженерных коммуникаций внутри здания, и полным ходом идет отделка помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Во дворе школы обустраиваются три спортивные площадки, игровая зона и зона отдыха. Завершается отделка фасада здания и входная группа – подрядчик заверил, что в течение недели фасад будет готов.

Что касается школьной мебели, оборудования и спортивного инвентаря, то оно уже закуплено, постепенно завозится и устанавливается.