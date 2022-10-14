Список отключений ХВС в Рязани 14 октября расширился до пяти улиц

14 октября в Рязани по ряду адресов «Водоканал» отключает холодное водоснабжение. Изначально сообщалось лишь об одном доме - №6а на Заводском проезде, но список на официальном сайте муниципального предприятия расширился.

Как и в доме на Заводском проезде, с 9:30 до 15:30 не будет холодной воды по следующим адресам:

- ул. Есенина, д. 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13;

- ул. Маяковского, д. 10, 11, 4 корп.1, 4, 7, 8/1, 9;

- проезд Машиностроителей д. 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8.

Кроме того, тоже с 9:30 до 15:30, запланированы работы в поселке Солотча, где из-за этого временно отключат ряд домов на улице Дунай, а именно: д. 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15 корп.1, 15, 16, 17, 17а, 18, 19 б, 19, 19а лит а, 1а, 1б, 1в, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 4 корп.1, 4, 5, 6, 9.