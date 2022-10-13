Рязанцы с детьми-диабетиками обратились к Малкову из-за замены инсулина и получили ответ от минздрава.

Родители детей с диабетом стали массово обращаться к губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Их волнует замена инсулина, положенного их чадам, с проверенного годами импортного на отечественный биосимиляр, как его характеризуют сами родители.

«Нельзя гормоны менять по щелчку пальцев, это нанесет непоправимый вред здоровью, а возможно и жизни маленьких пациентов», - считает одна из женщин.

Авторы других тревожных комментариев описывают ситуацию в похожем ключе, сомневаясь в эффективности нынешнего препарата и требуя качественной терапии.

13 октября минздрав опубликовал ответ, согласно которому закупка инсулина осуществляется по международному непатентованному наименованию «инсулин аспарт». Таких препаратов, исходя и ответа, в России зарегистрировано четыре: Новорапид, Росинсулин Аспарт, Фиасп, Ринфаст.

«Все они имеют показания к применению у детей с 1 года и возможность использования при помповой терапии. Закупка проводится как раз по МНН, поэтому заранее невозможно узнать, какой конкретный препарат будет в поставке», - отмечают представители минздрава.

По словам чиновников от медицины, закупить конкретный препарат возможно «только в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности других торговых наименований». Для регистрации такого случая родителям предлагают обратиться в поликлинику по месту жительства, а оттуда информацию должны направить в минздрав.