Молодой рязанец по балкону пробрался в чужую квартиру и изнасиловал соседку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Александро-Невского района. Молодого человека обвиняют в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище.

Как установили следователи Скопинского МСО, в ночь на 6 мая 2022 года мужчина через балкон пробрался в квартиру своей знакомой, где изнасиловал хозяйку. Женщина обратилась в правоохранительные органы, а соседа задержали.

В ближайшее время материалы дела поступят в суд.

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