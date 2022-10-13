На сельхозземлях Рязанской области обнаружили 17 свалок. Вот в каких районах

На сельскохозяйственных землях Рязанской области обнаружили 17 свалок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

C начала 2022 года сотрудники управления Россельхознадозора обнаружили на сельскохозяйственных землях 17 свалок твердых коммунальных и бытовых отходов на общей площади 4,56 га, сообщает пресс-служба ведомства. Свалки расположены в следующих районах Рязанской области:

- Рязанский район;

- Спасский район;

- Шацкий район;

- Пронский район;

- Старожиловский район.

На свалках складировали бытовой пластик, стеклянные и пластиковые бутылки, пленка, покрышки, остатки патрубков капельного орошения, обломки деревянных конструкций и многое другое.

По данным специалистов, большая часть свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель. В дальнейшем токсичные соединения могут В итоге надзорный орган объявил 15 предостережений должностным лицам, а в районные прокуратуры направил два материала для принятия мер.

К слову, в Старожиловском районе свалку вскоре ликвидировали, а участок земли привели в порядок.

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