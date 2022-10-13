На сельхозземлях Рязанской области обнаружили 17 свалок. Вот в каких районах

На сельскохозяйственных землях Рязанской области обнаружили 17 свалок.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
C начала 2022 года сотрудники управления Россельхознадозора обнаружили на сельскохозяйственных землях 17 свалок твердых коммунальных и бытовых отходов на общей площади 4,56 га, сообщает пресс-служба ведомства. Свалки расположены в следующих районах Рязанской области:
- Рязанский район;
- Спасский район;
- Шацкий район;
- Пронский район;
- Старожиловский район.
На свалках складировали бытовой пластик, стеклянные и пластиковые бутылки, пленка, покрышки, остатки патрубков капельного орошения, обломки деревянных конструкций и многое другое.
По данным специалистов, большая часть свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель. В дальнейшем токсичные соединения могут В итоге надзорный орган объявил 15 предостережений должностным лицам, а в районные прокуратуры направил два материала для принятия мер.
К слову, в Старожиловском районе свалку вскоре ликвидировали, а участок земли привели в порядок.
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