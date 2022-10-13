Слабые заморозки ждут Рязанскую область в ночь на 14 октября

В ночь на 14 октября в Рязанской области ожидаются слабые заморозки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 14 октября, Рязанскую область ждет дальнейшее понижение температуры. Более того – в предрассветные часы в регионе не исключены слабые заморозки на почве до минус 2 градусов. Прогноз погоды на предстоящие сутки составили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

В целом, пятница окажется прохладной и без дождей. Ночью столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, днем +6…+11. Ветер в течение дня будет дуть с запада, его скорость не превысит девяти метров в секунду.

По информации специалистов метеоцентра «Фобос», период золотой осени с дневными десятиградусными температурами и слабыми ночными заморозками в центре страны продлится до конца недели. Но уже в понедельник характер погоды начнет постепенно меняться – ночные холода отступят, небо затянут плотные облака, и пойдут дожди. Осеннее ненастье, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца октября.