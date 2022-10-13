Мэрия Рязани сообщила о смерти Галины Вейс

Скончалась Галина Вейс.

Скончалась председатель Общества инвалидов Советского района Рязани Галина Романовна Вейс. Печальную весть принесла администрация города.

Коллектив мэрии выразил соболезнования родным и близким Галины Романовны, понесшим тяжелую утрату.

«Галина Вейс была добрым, мудрым, понимающим человеком, готовым делиться своим опытом с другими», - говорится в некрологе.

Галина Романовна Вейс родилась 20 апреля 1942 года. Около 30 лет отработала на заводе «Красное знамя». Карьерный путь на предприятии прошла - от ученика электромонтера до инженера высшей категории.

Шесть лет Галина Вейс проработала инструктором в Обществе инвалидов Советского района, а с 2004 года - была председателем территориального отделения Советского района Рязани.

Ранее ей присвоили звания «Ветеран завода», «Лучший рационализатор отрасли», «Лучший по профессии».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!