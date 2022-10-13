Мэрия Рязани сообщила о смерти Галины Вейс

Скончалась Галина Вейс.
Скончалась председатель Общества инвалидов Советского района Рязани Галина Романовна Вейс. Печальную весть принесла администрация города.
Коллектив мэрии выразил соболезнования родным и близким Галины Романовны, понесшим тяжелую утрату.
«Галина Вейс была добрым, мудрым, понимающим человеком, готовым делиться своим опытом с другими», - говорится в некрологе.
Галина Романовна Вейс родилась 20 апреля 1942 года. Около 30 лет отработала на заводе «Красное знамя». Карьерный путь на предприятии прошла - от ученика электромонтера до инженера высшей категории.
Шесть лет Галина Вейс проработала инструктором в Обществе инвалидов Советского района, а с 2004 года - была председателем территориального отделения Советского района Рязани.
Ранее ей присвоили звания «Ветеран завода», «Лучший рационализатор отрасли», «Лучший по профессии».
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