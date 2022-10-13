Рязанский губернатор назвал сроки открытия Музейного центра и гимназии №2

Строительство знакового для Рязанской области проекта – Музейного центра – завершится уже в первом квартале 2023 года. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе пресс-конференции 12 октября.

Говоря о еще одном долгожданном для рязанцев проекте - реставрации здания на проезде Яблочкова для гимназии №2 - глава региона отметил, что есть надежда открыть учреждение к 1 сентября 2023 года.

- Эти объекты много лет стояли без движения. Мы провели цикл встреч с федеральным Министерством культуры, все стройки разморожены и сейчас идут полным ходом. В следующем году и тот и другой объект будут запущены. Думаю, что музей будет достроен в первом квартале. Конечно, понадобится определенное время на приемные работы и размещение экспозиции. Гимназию будем очень стараться открыть к 1 сентября. Пока строители говорят, что, скорее всего, работы займут весь следующий год. Но мы все-таки очень постараемся, - отметил губернатор.

Напомним, что изначально строительство Музейного комплекса РИАМЗ на улице Соборной должно было завершиться еще в марте 2018 года.