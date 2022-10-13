О похоронах Елены Логуновой сообщат дополнительно.

Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева пообещала сообщить о дате похорон дочери. В настоящее время дата неизвестна. Кроме того, женщина попросила убрать из статей в СМИ номер ее банковской карты, которую ранее дала частный детектив Екатерина Шумякина.

«В нашей стране очень много семей, у которых ситуация значительно хуже нашей, много горя и слез. Всех обнимаю. Берегите себя и своих близких», - написала женщина

Ранее стало известно, что Александру Логунову предъявили обвинение по 11 эпизодам, связанных с распространением порнографии (читать подробнее).

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