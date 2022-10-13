Рязанский губернатор Малков прокомментировал проблему вредных выбросов в атмосферу Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Губернатор Рязанской области Павел Малков, говоря о проблеме вредных выбросов в атмосферу города, заявил, что нет единого источника этой экологической проблемы. Об этом он сообщил 12 октября в рамках пресс-конференции.

На вопрос одного из журналистов о якобы основном источнике выбросов - РНПК, губернатор ответил, что источников выбросов в городе много.

- Мы серьезно занимались вопросами выбросов в атмосферу и экологической повестки в целом, - отметил он, добавив, - Можно однозначно сказать, что какого-то единственного источника выбросов в Рязани, который негативно влияет на атмосферу, нет. Их много, и самых разных. От «Водоканала» до отдельных предприятий, от свалок до несанкционированных производств. С каждым из них надо серьезно разбираться, и у нас уже есть план действий в этом направлении.

В частности, губернатор отметил, что заложены средства на приобретение в течение двух лет средств мониторинга, чтобы составить точную картину выбросов. Также он отметил, что уже начинается работа по отдельным объектам, где «уже все понятно» и «видно невооруженным глазом».

Говоря в продолжение темы о городских очистных сооружениях, губернатор отметил, что у него предостаточно документов, подтверждающих, что предприятие в образцовом состоянии. В то же время, он отметил, что не видел ни разу документов, говорящих об обратном.

- Я сам был на этих очистных сооружениях, посмотрел все. Был на реке Листвянке, которая вытекает после очистных сооружений. Там чистейшая вода, в которой даже рыбу ловят. Находясь там, никаких запахов я не почувствовал, - отметил глава региона.