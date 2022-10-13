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Общество13 октября 2022 10:15

Береза для скверов, а липа – для улиц. В Рязани представили предварительную концепцию озеленения города

В Рязани представили предварительную концепцию озеленения города
Источник:kp.ru
У Рязани появилась предварительная концепция озеленения. Фото: vk.com/glavarzn.

У Рязани появилась предварительная концепция озеленения. Фото: vk.com/glavarzn.

У Рязани появилась своя собственная концепция озеленения. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила глава администрации Елена Сорокина.

Пока это только предварительный документ, который городские власти обсудили и сформулировали совместно с экологами и учеными. Сама концепция определяет, какие виды деревьев и кустарников должны высаживаться в Рязани на определенных участках, в зависимости от их типа. Например, береза или обыкновенная рябина хорошо подойдут для озеленения скверов, липа всех видов – для городских улиц, парков и зеленых зон, а декоративная яблоня – для микроскверов.

- Современное городское, парковое озеленение, грамотное с нашей стороны содержание зеленого каркаса города – трудно переоценить значение данного вопроса для развития Рязани, - написала Сорокина.

Следующим этапом внедрения концепции озеленения станет народное обсуждение. Сам проект очень небольшой по объему, ознакомиться с ним можно здесь. А свои мнения и предложения горожанам предлагают оставлять в комментариях на странице Елены Сорокиной в соцсети.