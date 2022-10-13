В Рязанской области экс-руководитель офиса продаж украл у фирмы более 500 тысяч рублей

Экс-руководитель офиса продаж обокрал организацию на 500 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Рязанской области вынесли приговор экс-руководителю офиса продаж одной из телекоммуникационных компаний. Он за неполных два месяца ухитрился похитить более 500 тысяч рублей, принадлежащих фирме, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Способ хищения денег оказался простым. С января по февраль 2022 года мужчина под видом клиента периодически пополнял свою банковскую карту с помощью платежной системы, к которой у него был доступ в силу служебного положения.

Однако факт незаконного перевода денег все же вскрылся. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 160 УК России. В ходе следствия он все же частично возместил организации имущественный ущерб, вернув 105 тысяч рублей. Однако от приговора уйти не удалось – суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.