Вяло и формально: уходящий председатель высказался о работе общественного совета при рязанском минприроды

Евгений Рыбаков покидает общественный совет при рязанском минприроды, где был председателем.

Евгений Рыбаков покидает общественный совет при рязанском минприроды, где был председателем. Об этом активист сообщил на страничке возглавляемого им Экологического рязанского альянса.

«Как-то у нас вяло все происходит и формально, если вообще что-то происходит», - цитирует свое же послание общественному совету Рыбаков.

Общественный деятель назвал три возможные причины такого положения дел. Одна из них — руководству министерства безразличен как сам общественный совет, так и мнения/предложения его членов. На заседаниях руководители не бывают. Также Рыбаков предположил толику своей вины как председателя и влияние нынешней ситуации, когда «не до экологии».

«В любом случае не хочу относится к своей общественной работе формально, нужен результат. Поэтому прошу исключить меня из общественного совета», - написал Рыбаков.