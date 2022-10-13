В Кадомском районе Lifan вылетел в кювет и перевернулся, погиб 54-летний водитель

Водитель погиб в ДТП в Кадомском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В среду, 12 октября, в Кадомском районе произошло смертельное ДТП. Рано утром на седьмом километре автодороги Кадом – Енакиево перевернулся автомобиль, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

За рулем Lifan Solano в момент аварии находился 54-летний житель села Четово. Что стало причиной ДТП, выясняет областная Госавтоинспекция, но, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Мужчина не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего, за минувшие сутки, на дорогах Рязанской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и шестеро пострадали.