Новое публичное пространство откроется на Мюнстерской в Рязани в 2024 году.

В 2024 году в доме №3 по улице Мюнстерской откроется новое публичное пространство. Об этом сообщает «Мудрость веков».

По словам организаторов, в настоящее время в Рязани не хватает мест, в которых дети и взрослые смогли бы прикоснуться к культуре и истории.

«Не просто посмотреть издалека на музейные экспонаты, а почитать антикварные книги, испечь русский хлеб, взять в руки старинные музыкальные инструменты, поиграть в бирюльки», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты разрабатывают проект фасада и определяют внутреннюю планировку здания. Скоро начнут демонтировать старые конструкции.

В новом публичном пространстве под одной крышей появятся клуб для детей и взрослых, интерактивные музеи, библиотека с прикладной литературой XVIII–XX веков, а также учебная мастерская и ремесленная пекарня.

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