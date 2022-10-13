На территории Рязанского кремля начался субботник, на который пригласили горожан

Рязанцев пригласили убраться на территории кремля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
13 октября в 10:00 на территории Рязанского кремля должен начаться субботник. Музей-заповедник пригласил поучаствовать в уборке территории и рязанцев, «провести время с пользой для любимого города».
Всех желающих, свободных от учебы и работы, организаторы пообещали снабдить всем необходимым инвентарем, а также чаем и пирожками. С собой необходимо иметь только рабочую одежду и хорошее настроение.
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