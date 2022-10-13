Кредитные каникулы для мобилизованных.

12 октября в администрации города прошло совещание по теме – кредитные каникулы для семей мобилизованных рязанцев. Участвовали в совещании специалисты Центробанка и кураторы, которые находятся на связи с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметили представители Центробанка, каждый мобилизованный рязанец имеет право на кредитные каникулы. Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в банк с заявлением, где кредит оформляли.

Важное уточнение, нужно предоставить заявление с личной подписью на каждый кредит, если их несколько.

На время мобилизации все штрафы и пени банк должен заморозить.

Кроме того, члены семей мобилизованных также могут оформить кредитные каникулы по своим кредитам и займам, которые они взяли до дня мобилизации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!