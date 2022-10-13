Рядового мастера ремонтной роты Александра Карпухина, погибшего в зоне СВО, похоронили в Рязани.

На днях в Рязани похоронили бойца, погибшего в зоне СВО. Речь идет о рядовом Александре Карпухине. Воин служил в должности мастера ремонтной роты в/ч 28337 (Кубинка, Московской области).

На траурных мероприятиях кроме родных, близких и друзей солдата побывали чиновники, ветераны, представители общественных организаций. Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего воина.

Ранее сообщалось, что в Кораблинском районе простились с командиром-артиллеристом Александром Клоковым. Он погиб во время СВО (читать подробнее).

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