Несколько улиц в центре Рязани и поселок Южный останутся без холодной воды 13 октября

Без холодной воды 13 октября останутся центр Рязани и поселок Южный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо массового ночного отключения холодной воды, которое затронуло Октябрьский и Советский районы Рязани в четверг, 13 октября, приостановят водоснабжение и днем, но уже по другим адресам. По информации, размещенной на сайте МУП «Водоканал», специалисты будут вести работы в центре города и в поселке Южном.

В списке оказались Заводской проезд, Михайловское шоссе, площадь Димитрова и улицы Гайдара, Котовского, Корнилова, Щорса, Мусоргского и Ушакова, а также проезд Котовского. Возобновить подачу холодной воды коммунальщики обещают к 17.00 часам.

Адреса, которые временно останутся без холодной воды 13 октября:

С 09:00 до 17:00:

- Заводской проезд, дом 4;

- Михайловское шоссе, дома 2 – 88 (четная сторона), 1 – 11 (нечетная сторона);

- площадь Димитрова, дом 1 – железнодорожный вокзал Рязань-2;

Техническую воду будут подвозить с 10.00 часов утра к железнодорожному вокзалу Рязань-2.

С 09:30 до 17:00:

- улица Гайдара, дома 1 – 63 (нечетная сторона), 2 – 64 (четная сторона);

- улица Корнилова, дома 1 – 63 (нечетная сторона), 2 – 64 (четная сторона);

- улица Котовского, дома 1 – 63 (нечетная сторона), 2 – 20 (четная сторона);

- улица Мусоргского, дома 1 – 63 (нечетная сторона), 2 – 66 (четная сторона);

- проезд Котовского, дома 1 – 21 (нечетная сторона), 4, с/т «Отдых-2»;

- улица Ушакова, дома с 1 – 63 (нечетная сторона), и 2 – 64 (четная сторона);

- улица Щорса, дома 7 – 31 (нечетная сторона), 2 – 32 (четная сторона).

Техническую воду жителям начнут подвозить с 11.30 к дому №2Б по улице Щорса.