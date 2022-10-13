Недавно замененный фонарь в Рязани создает опасность на дороге и мучает местных жителей

Светильники на улице Интернациональной, в том числе у дома №13, значатся замененными.

На улице Интернациональной недавно замененный фонарь начал мерцать, создавая опасность на дороге и мучая местных жителей. Жительница близлежащего дома №13 пожаловалась, что с такой иллюминацией трудно уснуть.

«Как можно уснуть, если за окном такой фонарь? Уже почти неделю он мучает нашу семью и ближайших соседей», - подписала женщина видео с проблемным уличным светильником.

Отметим, что, согласно специально созданной карте, освещение на указанном участке заменено по муниципальному контракту между Дирекцией благоустройства города и «Рязаньэнерго». Оборудование производится на рязанском заводе компании «Световые технологии».