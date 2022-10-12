Двое жителей Рязани отдали телефонным мошенникам 356 тысяч рублей

Двое рязанцев добровольно перевели мошенникам 356 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники в Рязанской области продолжают активно развивать деятельность и присваивать себе чужие деньги. Только за минувшие сутки их жертвами стали двое жителей областного центра, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Для обмана людей злоумышленники использовали ставшие уже почти классическими схемы развода – и вновь они сработали безотказно. Так, 23-летнему инженеру позвонил «представитель банка» и сообщил, что с его счета пытаются незаконно вывести деньги. Молодой человек перепугался и сообщил звонившему данные своей карты. В результате лишился своих сбережений – 176 тысяч рублей.

А 38-летний мужчина узнал, что его деньги «в опасности» и согласился перевести их на «резервный счет». В итоге расстался со 180 тысячами рублей. В общей сложности, только за сутки телефонные мошенники стали богаче на 356 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД в очередной раз призвали жителей Рязанской области быть бдительными и напомнили, что сотрудники банков или правоохранительных органов не звонят людям и не выясняют их персональные данные или данные банковских карт. И уж тем более не просят никуда и ничего переводить.