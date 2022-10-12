Мужчина потерял сознание на улице в Сасове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В райцентре Сасово Рязанской области мужчина потерял сознание на улице. По словам очевидцев, все случилось вечером 11 октября 2022 года на улице Пушкина. Информация об инциденте появилась в группе «Типичное Сасово».

Как рассказала автор поста, мужчине, лежащему на тротуаре, неравнодушные горожане вызвали скорую помощь. Но, так как у людей не было возможности дождаться экипажа медиков, диспетчерам оставили адрес. Однако, перезвонив в скорую через несколько минут, люди удивились ответу на другом конце линии.

- Перезвонив через несколько минут, чтобы уточнить выехала машина или нет, получили ответ диспетчера: раз вы ждете, тогда выезжаем. Что же получается, мужчина остался бы лежать на холодной земле и неизвестно, был бы жив? – задается вопросом автор поста.

Как выяснилось после, бригаду медиков одна из жительниц райцентра все же дождалась. Почему у мужчины случился обморок и как он себя чувствует в настоящее время, ничего не известно.